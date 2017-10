Détenir un club sportif, un placement payant

Agence QMI 27-10-2017 | 17h11

Si le sport professionnel représente un excellent moyen de faire fructifier ses avoirs, les milliardaires du monde entier s'en servent aussi pour d'autres raisons louables.

«Aux États-Unis et dans une certaine partie de l'Europe, c'est l'occasion de promouvoir sa communauté et d'établir son héritage en étant la personne qui a mené au succès un club sportif aimé par la population», indique un rapport récemment publié conjointement par la société de services financiers UBS et l'entreprise PricewaterhouseCoopers.

Ainsi, toujours selon ce rapport, les milliardaires se tournent de plus en plus vers le sport.

Parmi les plus riches, l'ancien président et directeur général de Microsoft, Steve Ballmer, est le propriétaire des Clippers de Los Angeles depuis 2014. Ayant également fait fortune avec la société Microsoft, Paul Allen est pour sa part à la tête des Seahawks de Seattle (NFL), des Trailblazers de Portland (NBA) et des Sounders de Seattle (Major League Soccer).

Laisser un héritage est une chose, mais il ne faut pas croire que les propriétaires, mêmes milliardaires, utilisent leur équipe comme un simple joujou. Il importe pour eux que le tout soit rentable. Et la situation est plus qu'avantageuse présentement pour bon nombre de propriétaires.

«Je dirais à mes clients que la façon la plus rapide de devenir millionnaire est d'être milliardaire et d'acheter une équipe sportive», a illustré, avec humour, John Matthews, co-auteur du rapport lors d'une entrevue accordée au site web Business Insider.

Ce constat survient au moment où l'homme d'affaires russe Mikhail Prokhorov a profité de la journée de vendredi pour vendre 49 % de ses parts chez les Nets de Brooklyn à Joseph Tsai, cofondateur du géant chinois du commerce électronique Alibaba.

Acheter et investir

Chez les anciens sportifs devenus milliardaires, le joueur de basketball Michael Jordan a lui-même investi en s'appropriant les Hornets de Charlotte, dans la NBA.

«Pendant que la valeur des clubs sportifs augmente, il y a souvent les milliardaires seulement qui ont le pouvoir financier d'en faire l'achat et les investissements nécessaires qui s'en suivent», mentionne également le rapport.

Au Québec, il n'y a qu'un pas à franchir pour croire, à titre d'exemple, que des investisseurs bien nantis pourraient faire un bon coup en assurant le retour des Expos de Montréal au sein du baseball majeur, à condition de bâtir un nouveau stade.

Chose certaine, selon les chiffres dévoilés, la richesse des milliardaires a connu une croissance de 17% en 2016. Et c'est visiblement, en partie, grâce à leurs propriétés sportives.