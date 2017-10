Le Fonds FTQ injecte 55 M$ dans New Look pour acheter IRIS

Philippe Orfali 27-10-2017 | 09h14

Le Fonds FTQ vient en renfort du Groupe Vision New Look pour l'acquisition d'IRIS. New Look recevra un coup de pouce de 55 M$ du Fonds de solidarité afin de compléter l'achat de 120 M$ annoncé en juin dernier.

New Look avait prévenu qu'elle ferait appel à des prêts et des investissements privés pour financer l'acquisition. Il s'agit du 2e investissement du Fonds dans New Look, le premier ayant eu lieu en 2013.

La transaction fait de New Look le premier joueur dans le secteur des produits d'optique au Canada.

« Appuyée par le Fonds, l'acquisition d'IRIS par New Look renforcera la position de ces deux chefs de file du marché canadien du commerce de détail. Grâce à une équipe de direction expérimentée, l'avenir est prometteur pour ce nouveau fleuron québécois issu de la transaction », a estimé le premier vice-président, Investissements du Fonds de solidarité FTQ, Normand Chouinard.

L'entreprise comptera plus de 2 200 employés.

IRIS, basé à Laval, compte 147 succursales au pays, principalement au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

New Look détient Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff et compte 232 succursales au Québec, dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

QUELQUES GRANDES TRANSACTIONS