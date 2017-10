Deuxième siège social: Amazon a reçu 238 propositions de villes nord-américaines

Agence QMI 23-10-2017 | 15h48

Amazon a annoncé lundi que 238 villes nord-américaines ont soumis leur candidature pour accueillir le deuxième siège social du géant de l'internet.

Le Québec, avec Montréal, est en lice, tout comme des villes de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Tous les États américains sont représentés, sauf sept, ainsi que Puerto Rico et Washington. Il y a aussi trois États mexicains dans la course.

Amazon n'a toutefois pas divulgué la liste des villes qui ont présenté un dossier.

Le maire de Montréal Denis Coderre avait déjà mentionné que la métropole tenterait sa chance pour obtenir ce convoité deuxième siège social qui serait aussi grand que le premier situé à Seattle.

«L'envergure d'un projet comme celui d'Amazon confirmerait notre statut parmi les plus grandes métropoles technologiques et révolutionnerait son paysage économique, pour le bénéfice de tous ses citoyens», avait déclaré le maire de Montréal, à la mi-septembre.

Le géant mondial de la distribution en ligne pourrait investir plus de 5 milliards $ dans la construction de ce nouveau site, d'une superficie de 8 millions de pieds carrés et qui devrait générer jusqu'à 50 000 emplois.

Amazon, qui exige un faible taux d'imposition, ainsi que des incitatifs concernant la main d'oeuvre et des terrains où s'établir, compte annoncer son choix l'an prochain.