Moins d'un an après son ouverture: Ericsson annonce la fermeture de son centre mondial de TIC à Vaudreuil-Dorion

Agence QMI 20-10-2017 | 13h34

VAUDREUIL-DORION - Moins d'un an après son ouverture, le géant suédois des télécommunications Ericsson a annoncé vendredi matin la fermeture de son centre mondial de technologies de l'information et des communications (TIC) de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

La compagnie en a fait l'annonce dans le cadre de la publication de ses résultats du troisième trimestre. Cette fermeture devrait être complétée d'ici la deuxième moitié de 2018, peut-on lire dans le communiqué.

«Environ 50 emplois seront touchés», a confirmé Peter Olofsson, un porte-parole d'Ericsson, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Selon M. Olofsson, «Ericsson est contraint de réduire ses coûts de manière significative» et doit donc mettre fin aux activités de ce centre ouvert en décembre 2016.

«Même si ce centre a été inauguré récemment, nous avons réalisé que les besoins ne sont pas aussi importants que nous le pensions», a ajouté le porte-parole, qui précise que les installations n'arrivaient pas à fonctionner au maximum de leur capacité.

Au moment de l'ouverture du centre, le géant suédois affirmait qu'il devait permettre à plus de 20 000 ingénieurs en R&D à travers le monde d'accélérer les cycles d'innovation, de réduire les coûts et de mieux appuyer les clients d'Ericsson.

L'emplacement de Vaudreuil-Dorion avait été choisi en raison des nombreux avantages que la région offrait, «dont la capacité de reconfirmer l'engagement d'Ericsson envers le Canada avec un centre de compétences en ingénierie et de renforcer la région de Montréal comme importante plaque tournante en ingénierie et en recherche et développement», affirmait la compagnie.