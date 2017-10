Les dirigeants de Bombardier et d'Airbus parleront des impacts de la transaction vendredi

Agence QMI 18-10-2017 | 14h33

Les dirigeants d'Airbus et de Bombardier présenteront une allocution devant les gens d'affaires de la région de Montréal, vendredi matin, au Centre Sheraton.

Le président-directeur général de Bombardier, Alain Bellemare, et le chef de la direction d'Airbus, Thomas Enders, profiteront de l'occasion pour parler des impacts de l'entente conclue entre les deux entreprises.

Rappelons que les deux constructeurs aéronautiques ont annoncé, lundi, qu'Airbus prend le contrôle de 50,01 % de la Société en commandite Avions C Series, tandis que Bombardier et le gouvernement du Québec conservent respectivement 31 % et 19 % de l'entreprise.

L'entreprise européenne a promis de conserver les emplois québécois dans la C Series ainsi que le siège social de l'entreprise au Québec, tout en annonçant qu'elle fabriquera des avions CS100 et CS300 aux États-Unis pour contourner l'imposition de droits compensatoires et antidumping par Washington dans le cadre de l'achat d'appareils par la compagnie américaine Delta.

«Cet événement sera l'occasion pour la communauté d'affaires de faire le point sur les impacts de cette transaction majeure pour la métropole et de découvrir la vision d'Airbus et de Bombardier pour l'avenir», a expliqué le président-directeur général de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc, dans un communiqué.

Le passage des deux dirigeants dans la métropole est organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux Bell.