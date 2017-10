Le Mexique escompte un accord profitable aux trois parties

AFP 14-10-2017 | 15h17

WASHINGTON | Le Mexique, qui renégocie actuellement le traité de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec les États-Unis et le Canada, s'attend à un accord bénéfique pour les trois parties, a affirmé samedi le gouverneur de la banque centrale du Mexique.

« Le Mexique est en train de négocier véritablement en toute bonne foi et escompte parvenir à un accord », a déclaré Argustin Carstens, qui préside également le comité monétaire et financier (CMFI), organe de direction du Fonds monétaire international (FMI).

Soulignant que ce traité commercial, entré en vigueur en 1994, était crucial pour l'économie mexicaine, il a estimé qu'il y avait « une grande marge de manoeuvre pour le moderniser, pour le rendre équitable et fructueux pour les trois pays ».

« Par conséquent, nous misons et nous nous attendons à une situation de gagnant gagnant », a-t-il commenté.

Les négociateurs des États-Unis, du Canada et du Mexique sont réunis depuis mercredi, et ce jusqu'à mardi prochain, à Arlington dans la proche banlieue de Washington pour poursuivre les discussions visant à moderniser l'ALÉNA.

Le président américain a maintes fois dénoncé ce traité le jugeant responsable de la destruction de milliers d'emplois aux États-unis, en particulier dans le secteur automobile du fait des délocalisations des entreprises américaines au Mexique pour profiter d'une main d'oeuvre bon marché.

Mercredi, Donald Trump, qui compte résorber le colossal déficit commercial des États-Unis avec le Mexique (plus de 64 milliards de dollars), a réitéré sa menace de se retirer de ce traité si les négociateurs ne parvenaient pas à trouver un accord profitant aux Américains.

Interrogée sur cette menace, la directrice générale du FMI a relevé que ce traité avait jusqu'alors été bénéfique pour la croissance.

« Nos travaux d'analyse (...) démontrent qu'il (Aléna) a été un moteur très performant pour la croissance, l'innovation, la concurrence et la productivité », a déclaré Christine Lagarde au cours d'une conférence de presse tout en notant la légitimité de revisiter un accord vieux de près d'un quart de siècle afin de prendre en compte les changements notamment technologiques.

Elle a souligné que si la renégociation était menée correctement, « les trois parties pourront en bénéficier », et l'ALÉNA « pourra continuer à être un moteur pour la croissance, la productivité, et nourrir l'innovation et la concurrence ».