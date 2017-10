Acheter vos chèques à un prix imbattable

Agence QMI 06-10-2017 | 09h52

BOISBRIAND | Bien que le paiement électronique et les virements électroniques soient des moyens de paiement de plus en plus prisés, les chèques sont toujours utiles, mais les prix des institutions financières pour de simples bouts de papier surprennent. Une entreprise de Boisbriand, dans les Laurentides, offre une alternative moins dispendieuse.

Combien coûte un livret de chèques personnels dans vos institutions financières pour un livret qui en contient 100?

La BMO remporte la palme du plus cher, à 68$. La TD suit de près, avec 67$. Il vous en coûtera environ 61$ à la Banque nationale, et 57$ chez Desjardins. Ces prix incluent la livraison.

Il n'est pas obligatoire de commander ses chèques auprès de son institution bancaire. Dans le but de faire des économies, il est possible de se tourner vers des fournisseurs sur internet.

ChèquePlus.com coupe le prix de plus de la moitié. Un livret de 100 chèques se détaille à 25$, livraison incluse.

Il suffit simplement de soumettre ses informations bancaires via le système sécurisé de la compagnie.

Leur qualité est comparable à celle des chèques produits par les banques. Ils sont également personnalisables et sécuritaires.