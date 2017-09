Grosse commande d'avions Q400 pour Bombardier

Agence QMI 29-09-2017 | 09h02

TORONTO | Bombardier a annoncé vendredi la conclusion d'une entente d'achat avec l'entreprise indienne SpiceJet pouvant aller jusqu'à 50 avions turbopropulseurs Q400.

Selon le constructeur, l'entente prévoit l'achat de 25 avions turbopropulseurs Q400 ainsi que des droits d'achat de 25 avions supplémentaires. La valeur de la commande est estimée à 1,7 milliard $ US.

«Cette commande renouvelée permettra non seulement d'accroître la flotte d'avions Q400 sur le marché régional de l'Inde et dans la région Asie-Pacifique, où la croissance est rapide, mais aussi de lancer le nouveau modèle haute densité à 90 passagers», a dit Fred Cromer, président Bombardier Avions commerciaux, dans un communiqué.

Il s'agit de la plus importante commande individuelle du programme d'avions Q400, a fait savoir Bombardier, ce qui fait passer le cap des 600 commandes fermes d'avions Q400.

SpiceJet est un transporteur à bas prix situé dans la ville de Gurgaon. «Je suis certain que cette nouvelle commande nous permettra d'accroître encore plus la connectivité avec les villes plus petites et nous aidera à réaliser la vision du premier ministre de l'Inde, Narendra Modi qui vise à assurer que chaque citoyen indien puisse voyager en avion» a souligné Ajay Singh, président et directeur général de SpiceJet.

Depuis 2010, ce transporteur a pris livraison de 15 avions Q400 et exploite 20 avions Q400 à l'heure actuelle dans une configuration à 78 places vers des destinations au pays et à l'étranger.