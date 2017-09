Air Canada ajoute une liaison sans escale entre Montréal et Lisbonne

Agence QMI 28-09-2017 | 15h45

MONTRÉAL - Air Canada a annoncé jeudi qu'elle ajoutera de nouvelles liaisons à son offre au cours des prochains mois, notamment des vols sans escale entre Montréal et Lisbonne, au Portugal.

C'est Air Canada Rouge, dès juin prochain, qui proposera cette liaison saisonnière Montréal-Lisbonne débutant en juin 2018 ainsi que des vols Toronto/Montréal-Bucarest et Toronto-Zagreb/Porto.

La nouvelle liaison entre Montréal et Lima, au Pérou, disponible à compter de décembre prochain, ne sera finalement pas saisonnière, mais bien dispensée à l'année, a décidé Air Canada.

Autre changement, les vols entre Montréal et Casablanca, au Maroc, qui sont assurés en ce moment par Air Canada Rouge, seront transférés au service d'exploitation principal du transporteur canadien.

«Avec ces nouveaux services, Air Canada devient le seul transporteur aérien en Amérique du Nord à desservir la Roumanie, et elle offre désormais le plus de places et la plus grande fréquence par semaine entre le Canada et le Portugal et la Croatie», a dit Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

De plus, Air Canada lancera le 2 mai prochain un service sans escale à l'année entre Toronto et Buenos Aires, en Argentine, des vols qui se feront à bord d'un appareil du constructeur américain Boeing.

«Ensemble, ces services nouveaux ou améliorés procureront aux clients un plus grand confort, un plus vaste choix et la possibilité de profiter de correspondances pratiques dans notre vaste réseau nord-américain et international, à bord du meilleur transporteur aérien Amérique du Nord, selon Skytrax», a poursuivi M Smith.

Ces nouveaux vols et services s'ajoutent à ceux déjà annoncés ces derniers mois, notamment des liaisons Montréal-Tokyo Narita, Montréal-Dublin, Toronto-Shannon, Vancouver-Paris et Vancouver-Zurich, lesquelles seront en place dès juin 2018, pour l'été.