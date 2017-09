Épargner sans effort

Publireportage 28-09-2017 | 12h01

À une époque où un Québécois sur trois (34 %)1 vit d'un chèque de paie à l'autre et où le ratio d'endettement des ménages se situe à 170 %2 (1,70 $ de dette pour chaque dollar de revenu), peut-on encore épargner? C'est difficile, mais quelques conseils peuvent tout de même vous aider à trouver des façons d'économiser et d'épargner.

Changer les habitudes

Il existe une technique toute simple pour épargner sans modifier son style de vie. Prenez un carnet et inscrivez tout ce que vous payez dans une journée, taxes incluses, pendant un mois. Vous serez renversé. Par exemple, le café quotidien d'une bannière populaire à 4 $ coûte 80 $ par mois ou 960 $ par année. Si votre taux marginal d'impôt est de 30 %, cela représente 1 248 $ brut ou 83 heures de travail à 15 $ l'heure.

En coupant quelques sorties mensuelles (restaurant, cinéma, spectacle, etc.), vous aurez assez de liquidités pour effectuer une retenue salariale ou un débit préautorisé chaque semaine, ou chaque jour de paie, dans un compte d'épargne à intérêt élevé. Laisser dormir cet argent dans votre compte-chèques est contre-productif ; il rapportera moins de 1 % d'intérêt annuel (on parle même de moins de 0,1 % dans la plupart des grandes banques canadiennes). Comme l'inflation varie entre 1,5 % et 2 % depuis des années, vous perdrez votre pouvoir d'achat. D'où l'utilité du compte d'épargne à intérêt élevé.

Quelques dollars à chaque paie ne changent rien? Si vous déposez 100 $ le premier jour et, disons, 25 $ par semaine pendant 20 ans, vous vous retrouvez avec un trésor de guerre de 28 608 $. Pensez-y : avec 50 $, on parle de 57 098 $.

Qui peut m'aider?

Profitez des promotions offertes par les institutions financières. Par exemple, pour un temps limité, si vous ouvrez un Compte suisse La Capitale (compte d'épargne à intérêt élevé), vous obtenez un taux de 2,50 % sur les nouveaux dépôts jusqu'au 31 décembre 2017. Mieux : misez sur un compte d'épargne libre d'impôt, mieux connu sous l'acronyme « CELI », dans lequel vous avez droit de cotiser jusqu'à 5 500 $ annuellement. Les avantages de ce régime d'épargne enregistré sont que le rendement est libre d'impôtet que,lors d'un retrait, vous ne serez pas imposé. Le CELI est donc plus flexible que le REER.

De plus, si vous choisissez un produit sans frais d'administration vous permettant de faire un nombre illimité de transactions, comme le Compte suisse La Capitale, vous verrez que votre épargne croîtra beaucoup plus vite! Ça compte, car les frais d'administration grugent fortement le rendement de votre épargne.

Pour terminer, soulignons que chaque situation financière est différente. N'hésitez pas à faire appel à votre conseiller en sécurité financière qui vous aidera à déterminer la meilleure combinaison de placements en fonction de votre situation personnelle ou familiale.

*1 Source : Association canadienne de la paie

*2 Source : Statistique Canada