La Ville de Montréal est à la recherche de 40 PME pour l'édition 2018 de Parcours Innovation PME Montréal

Publi-reportage 26-09-2017 | 14h19

Initié par la Ville de Montréal en 2015, Parcours Innovation PME Montréal soutient les entrepreneurs dans la résolution de leurs problématiques d'affaires grâce à la mise en place de solutions novatrices qui visent à propulser leur croissance vers de nouveaux sommets! Depuis son lancement, plus 100 PME ont pris part à cette initiative unique qui a contribué à la création de plus de 500 emplois ainsi qu'à des investissements majeurs.

À la recherche d'entrepreneurs audacieux

La Ville de Montréal est actuellement à la recherche de 40 PME à but lucratif ou d'entreprises à but non lucratif pour sa cohorte 2018. Le Parcours s'adresse à des chefs d'entreprises avec un fort potentiel de croissance affichant un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 M$ et comptant une main-d'oeuvre de moins de 250 employés. Tous les détails sont disponibles sur le site web du Parcours (www.ville.montreal.qc.ca/parcoursinnovation). La date limite pour les inscriptions a été fixée au 24 novembre prochain.

Un parcours de haut calibre

Le Parcours offre des formations et des conférences de grande qualité ainsi que de l'accompagnement personnalisé. Des thèmes comme l'innovation, l'amélioration continue, le big data, le courage managérial et le développement durable font partie de la programmation développée par l'équipe de la Ville de Montréal et de ses partenaires. La participation des entrepreneurs à C2 Montréal constitue l'un des moments forts du Parcours. Le Parcours offre aussi l'occasion de tisser des liens avec un réseau d'entrepreneurs des plus dynamiques dans le cadre des nombreuses activités de réseautage.

« Grâce au Parcours, nous avons renforcé la culture d'innovation de notre entreprise et mis en place des solutions créatives qui nous ont permis de nous distinguer dans notre secteur d'activités », affirme M. Marc F. Adam, président de Nixa - chef de file en développement web complexe et membre de la cohorte 2016. « Le Parcours a été pour nous un véritable tremplin qui a propulsé notre croissance ici, au Québec et au Canada, ainsi qu'à l'international. »