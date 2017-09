Intelligence artificielle: Facebook ouvrira un laboratoire à Montréal

Agence QMI 15-09-2017 | 12h36

MONTRÉAL - Le géant Facebook ouvrira un nouveau centre de recherche à Montréal en matière d'intelligence artificielle, le premier au Canada et le deuxième à l'extérieur des États-Unis.

L'annonce a été faite vendredi dans la métropole. Facebook a aussi confirmé qu'elle investira 7 millions $ dans la communauté montréalaise de l'intelligence artificielle «en nouant des partenariats avec l'Institut canadien de recherches avancées et l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal», a-t-on précisé.

L'intelligence artificielle est un secteur qui connaît un développement rapide et plusieurs grands joueurs veulent se positionner. L'intelligence artificielle touche notamment les voitures autonomes et les applications pour téléphones intelligents.

Quelque 20 emplois doivent être créés au sein de ce laboratoire qui est dirigé par Joëlle Pineau, chercheuse en intelligence artificielle à l'Université McGill.

Facebook a précisé que ce laboratoire «développera de nouvelles méthodes pour enseigner aux machines la relation complexe entre les actions et les résultats, ce que l'on appelle l'apprentissage par renforcement. Ils auront également à développer des systèmes de dialogue qui permettront à des machines et à des ordinateurs de parler avec leurs utilisateurs de manière naturelle et facilement compréhensible».

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a pris part à l'annonce de vendredi. «Lorsque des géants de la technologie tels que Facebook décident d'investir dans nos villes, cela ne témoigne pas seulement du talent de calibre mondial des Canadiens, mais aussi de l'immense potentiel du Canada en tant que carrefour d'innovation et de technologie», a dit M. Trudeau.

«Le nouveau laboratoire que Facebook ouvrira à Montréal montrera que le Canada est un leader dans l'économie de l'avenir et un joueur influent du domaine de l'intelligence artificielle dans le monde, a-t-il ajouté. Il encouragera d'autres chefs de file du secteur des technologies à s'établir ici et à créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.»

Le chef libéral a rappelé que son gouvernement a réservé une somme de 125 millions $, dans son dernier budget, pour déployer une stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle pour la recherche et le talent.