Les détaillants optimistes pour les Fêtes

Agence QMI 14-09-2017 | 15h12

Les détaillants canadiens sont optimistes pour la période des Fêtes, selon un sondage mené par Purolator et Léger.

Environ 80 % d'entre eux estiment que les ventes seront plus importantes que l'an dernier.

«Cette année, les détaillants canadiens se préparent à la période des fêtes avec optimisme et confiance. Même dans un marché dynamique plus concurrentiel, les détaillants s'attendent à augmenter leurs ventes, principalement grâce au commerce électronique et aux fortes ventes en magasin», a dit Ramsey Mansour, vice-président, stratégie d'entreprise et marketing de Purolator, par communiqué.

Trois commerçants sur quatre estiment que la hausse du magasinage en ligne gonflera les ventes. Mais les achats en magasin ne sont pas en reste puisque 38 % des marchands estiment que ces ventes augmenteront dans la même proportion que celle sur internet.

Par contre, le commerce électronique force les détaillants à planifier plus tôt leurs préparatifs pour le temps de Fêtes. Environ 89 % d'entre eux disent que ce type de transaction exige des préparatifs plus hâtifs.

«Le commerce électronique change la façon dont les détaillants se préparent pour la saison des fêtes. Les entreprises ajustent et adaptent leurs stocks et leurs plans de distribution pour répondre aux demandes des consommateurs», a mentionné Ramsey Mansour.

Il a précisé que 43 % des marchands ont entamé leur planification en juillet, en août et en septembre qui est le mois où le commencement est le plus fréquent.

Cette planification vise surtout à répondre aux demandes des clients pour 93 % des répondants et à s'assurer que les envois arriveront à temps selon 91 % des sondés.

Ce sondage a été mené auprès de seulement 300 propriétaires ou entreprises de détail au pays entre le 4 et le 11 août dernier sur internet à travers le panel de Léger. Avec un échantillon de cette taille, la marge d'erreur est d'environ 5,7 %, 19 fois sur 20, selon Léger.