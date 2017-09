La firme TEC s'implante à Longueuil

Agence QMI 13-09-2017 | 16h53

LONGUEUIL - L'entreprise Centre d'évaluation de la technologie (TEC) a choisi de s'implanter à Longueuil, ce qui générera d'ici 2020 plus de 200 emplois en technologies de l'information sur la Rive-Sud.

TEC, qui accompagne des entreprises dans le choix de leurs logiciels, va s'installer à la Place Charles-Le Moyne, ce qui représente un investissement de 6,5 millions $ et l'ajout de 125 emplois dans un premier temps.

Puis au cours des trois prochaines années, TEC entend créer un projet d'intelligence artificielle qui devrait donner du travail à 80 personnes supplémentaires.

Le président de TEC a laissé entendre par communiqué que le choix de Longueuil a notamment été dicté par les défis de recrutement de la main-d'oeuvre.

«Nous avons besoin de talent et, pour attirer et retenir ce talent, nous devons offrir un environnement fonctionnel et agréable qui saura supporter notre croissance. Nous trouvons tout ça ici, nos employés sont heureux de ne plus traverser de ponts», a expliqué le président de TEC, Yves Payette.

La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, s'est également réjouie de l'arrivée de cette entreprise dans sa ville.

Plus de 200 entreprises du secteur des technologies de l'information sont maintenant actives à Longueuil.