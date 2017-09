Conflit Boeing-Bombardier : Malaise chez CAE

Philippe Orfali 07-09-2017 | 14h26

La montréalaise CAE s'est retrouvée dans une difficile posture jeudi, forcée de proclamer son allégeance à Bombardier quelques jours après avoir défendu son adversaire Boeing dans une lettre envoyée à Justin Trudeau. L'avionneur américain poursuit l'entreprise québécoise devant les autorités américaines.



Le chef de file mondial de l'industrie de la formation en aviation s'est mis les pieds dans les plats avec une lettre adressée au gouvernement canadien et au premier ministre Justin Trudeau au cours des derniers jours.



CAE s'est portée à la défense du programme Super Hornet de Boeing, « en tant que membre de l'équipe de l'industrie canadienne de Boeing ».



Le problème, c'est qu'Ottawa a décidé de faire une croix sur l'achat de cet avion de Boeing, après que la compagnie américaine ait refusé de retirer sa plainte contre l'avion C Series de Bombardier devant la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis.



Boeing accuse Bombardier de vendre ses avions à un prix dérisoire, ce qui nuirait à la compétitivité.



La lettre, confidentielle, ne devait pas être rendue publique, mais elle a été diffusée par le Globe and Mail.



Pris la main dans le sac, CAE affirme maintenant qu'elle « désapprouve que ces deux enjeux aient été liés l'un à l'autre dans la récente couverture médiatique ».



« CAE est fière de son partenariat de longue date avec Bombardier, a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. CAE est le partenaire de choix en formation de Bombardier pour plusieurs plateformes, y compris le C Series, un excellent appareil. Nous ne sommes pas en position de dire au Canada quelle plateforme acheter, nous cherchons uniquement à promouvoir nos capacités canadiennes en matière d'approvisionnement. »