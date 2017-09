Le studio français Mathematic Studio s'installe au Québec

Francis Halin 06-09-2017 | 10h48

L'entreprise d'effets visuels et d'animation Mathematic Studio a annoncé mercredi qu'elle avait choisi la région de Montréal pour ouvrir son premier studio à l'étranger, a fait savoir la compagnie en marge de la conférence EffectsMTL.

Le studio compte Madonna, Coldplay, NIke et Dior parmi ses clients.



« Nous serons en mesure de rejoindre un plus vaste marché, notamment les maisons de production cinématographique d'Amérique du Nord, et d'accroître ainsi notre clientèle internationale, qui représente actuellement environ 30 % de notre chiffre d'affaires», s'est félicité Guillaume Marien, fondateur et producteur exécutif, de Mathematic Studio.



Embauches à venir

L'entreprise a commencé à s'installer, petit à petit, il y deux mois. Elle a sept employés et veut faire passer ce nombre à 20 au cours des prochains mois.



« Au cours de la dernière décennie, le Grand Montréal s'est positionné parmi les principaux pôles mondiaux du secteur des effets visuels et de l'animation. Entre 2002 et 2012, ce secteur a été marqué par une hausse de son PIB de 25 %», a noté Alexandre Pagot, producteur de la section québécoise Mathematic Studio, à Montréal.



Le studio français souhaite notamment se rapprocher du secteur des jeux vidéo. Mathematic Studio a déjà travaillé avec Ubisoft pour la bande-annonce de Ghost Recon Wildlands l'an dernier.



De gros noms

La branche montréalaise de l'entreprise s'occupera aussi des activités liées au cinéma. Mathematic Studio est réputé également pour ses vidéoclips d'artistes populaires. Madonna, Snoop Dog, Coldplay, Rihanna ont oeuvré avec eux. Ses publicités pour Air France, Perrier, Nike, Dior, Chanel et Canal + ont aussi fait parler d'elles.



Mathematic Studio a été fondée en 2006. Son siège social est à Paris. Elle comptera maintenant une centaine d'employés en France et au Québec.