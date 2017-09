Le prix du litre d'essence bondit à nouveau à Montréal

Agence QMI 01-09-2017 | 12h44

MONTRÉAL | Atteignant jusqu'à 1,35 $ le litre d'ordinaire, le prix de l'essence a subi une autre hausse fulgurante à Montréal vendredi, atteignant en moyenne 12 cents d'augmentation.

Les compagnies pétrolières justifient cette énième hausse en soulignant l'impact de la tempête Harvey.

La fermeture de certaines raffineries dans le sud des États-Unis a fait diminuer l'offre et le début du long week-end de la fête du Travail fera augmenter la demande.

Selon plusieurs experts, tous les ingrédients sont donc réunis pour une augmentation des prix à la pompe.

La métropole n'est toutefois pas seule à faire les frais de cette situation. À Québec, on a dénoté une hausse de 0,15 $ pour atteindre 1,25 $ le litre. À Sherbrooke, on atteint 1,21 $, alors que le prix au Saguenay a grimpé à 1,22 $ et à 1,24 $ à Rimouski.