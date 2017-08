Télé internet : Vidéotron choisit Comcast

Agence QMI 30-08-2017 | 11h02

Vidéotron compte adopter la plateforme XFINITY X1[1] de la compagnie américaine Comcast afin d'offrir la télé internet à ses clients.

Cet outil permet «de faire recherches et de naviguer parmi un contenu diversifié de télé en direct, de films et de spectacles sur demande, de vidéos sur le web, d'applications», notamment.

«Nous sommes très heureux d'avoir opté pour cette plateforme technologique de pointe. Combinée à la force du réseau de Vidéotron et à la richesse de son contenu de divertissement, celle-ci nous permettra de continuer à offrir à nos clients la meilleure expérience qui soit, en plus de réaffirmer notre position de leader technologique », a mentionné Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, par communiqué.

Comcast soutient que sa plateforme XFINITY X1[1] permet une «utilisation simple, rapide et intuitive» pour les usagers.

«La plateforme a réinventé l'expérience de divertissement, et notre partenariat avec Vidéotron nous permettra de rejoindre encore plus d'utilisateurs», a précisé Tony Werner, président, Technologie et Produits chez Comcast Cable.

Au Canada, les câblodistributeurs Shaw et Rogers ont déjà annoncé qu'ils allaient adopter cette technologie, selon le «Globe and Mail».