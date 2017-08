Bombardier Transport remporte un contrat avec le métro de Londres

Agence QMI 25-08-2017 | 10h03

LONDRES | Bombardier Transport a remporté un contrat d'une valeur de 143,7 millions $ US en vue de fournir de nouveaux moteurs et équipements de contrôle de traction pour les trains circulant sur la Central Line du métro de Londres, en Angleterre.

En vertu de ce contrat d'une période de sept ans décrochée avec la London Underground Limited, la filiale ferroviaire de Bombardier, basée à Berlin, en Allemagne, offrira aussi du soutien continu pour la maintenance, a-t-on précisé par communiqué, vendredi.

Les nouveaux équipements seront fabriqués à l'usine de Bombardier Transport située à Västeras, en Suède.

D'autres sous-traitants seront aussi mis à l'oeuvre.

«La ligne Central line est l'une des plus achalandées et importantes du réseau du métro de Londres, a dit Mark Wild, directeur général de la London Underground Limited. Nous apportons un certain nombre d'améliorations pour réduire les retards et rendre la ligne plus fiable pour notre clientèle.»

Selon les chiffres fournis vendredi, la direction de la London Underground compte réduire de 14 % les pannes sur la Central Line grâce aux systèmes de traction Mitrac à courant alternatif de Bombardier Transport qui équiperont 85 rames de huit voitures chacune, soit 680 voitures au total.

Ils permettront par ailleurs de réduire la consommation d'énergie.

«Ce contrat, qui fait suite à la solide performance de nos systèmes Mitrac sur d'autres lignes du métro de Londres, est un appui significatif à nos systèmes de traction. Bombardier collabore depuis longtemps avec le métro de Londres, et nous continuons de lui fournir de la technologie de pointe à l'échelle de son réseau», a indiqué Richard Hunter, directeur général, Royaume-Uni chez Bombardier Transport.

Depuis 2009, Bombardier Transport a reçu des commandes totalisant 2800 véhicules sur rail de la part de Transport for London, la société mère de la London Underground Limited.