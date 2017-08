La Caisse devient un actionnaire important de Sebia

Agence QMI 10-08-2017 | 16h11

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi dans Sebia, une compagnie internationale française spécialisée dans les diagnostics in vitro en oncologie et en génétique.

La Caisse y est parvenue en achetant les actions détenues par Astorg et Montagu, deux entreprises d'investissements. Elle n'a pas précisé le montant de la transaction, mais il s'agit d'une «participation minoritaire importante dans Sebia».

«La précision, l'efficacité et la rapidité des tests de Sebia, ainsi que sa technologie de pointe, en ont fait une entreprise indispensable à la communauté médicale internationale. La croissance rapide de l'entreprise et son expansion dans des secteurs thérapeutiques diversifiés démontrent la force de son équipe de direction, mais aussi la résilience de son modèle d'affaires», a mentionné Stéphane Etroy, premier vice-président des placements privés à la Caisse, par communiqué.

Sebia compte notamment renforcer sa position dominante dans le diagnostic de cancer comme le myélome multiple tout en agrandissant sa portée dans le domaine du diabète.

«Au cours des dernières années, Sebia a continuellement amélioré sa technologie et l'a utilisée avec succès dans des marchés de niche attrayants, où elle offre des avantages médicaux indéniables. Un partenariat à long terme avec la Caisse contribuera au développement de l'entreprise, en ligne avec cette stratégie», a précisé le président directeur général de Sebia, Benoît Adelus.