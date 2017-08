Ventes de résidences : Montréal connaît un boom en juillet

Agence QMI 04-08-2017 | 12h23

MONTRÉAL - Les ventes de résidences dans le Grand Montréal ont connu une hausse de 16 % en juillet comparativement à la même période l'an dernier, un sommet en huit ans pour cette période de l'année.

Ainsi, 3075 ventes ont été conclues en juillet 2017, soit 1712 maisons unifamiliales (+ 13 %), 1071 copropriétés (+ 24 %) et 289 plex (+ 2 %).

L'activité immobilière a été particulièrement bouillonnante sur l'Île de Montréal (+ 21 %) et dans Vaudreuil-Soulanges (+ 19 %). À Laval et sur la Rive-Nord, le nombre de transactions ont cru de 14 %, tandis que la Rive-Sud a vu ses ventes progresser de 6 %.

«Les conditions de marché sont à l'avantage des vendeurs pour le plex, tandis qu'elles sont près de l'équilibre pour la copropriété», a indiqué Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal.

En ce qui a trait à la valeur des résidences, le prix médian des unifamiliales a augmenté de 8 %, pour atteindre 323 000 $ en juillet. La moitié des plex de 2 à 5 logements se sont transigés à un prix supérieur à 489 000 $, ce qui correspond à une progression de 7 % sur un an. En ce qui a trait à la copropriété, les ventes se sont conclues à un prix médian de 256 000 $, soit 2 % de plus qu'en juillet 2016.

«Les conditions de marché pour la revente favorisent de plus en plus les vendeurs de maisons unifamiliales, ce qui explique pourquoi les hausses de prix sont plus soutenues depuis quelques mois», a ajouté M. Cousineau.