L'Autorité des marchés financiers lance un appel à la vigilance vis-à-vis une nouvelle monnaie virtuelle

Agence QMI 03-08-2017 | 17h44

MONTRÉAL - L'Autorité des marchés financiers demande au public de faire preuve de «la plus haute vigilance» face aux sollicitations associées à PlexCoin, présenté comme une monnaie virtuelle devant être lancée ce mois-ci.

Dans un communiqué, jeudi, l'AMF a souligné que le 20 juillet, à sa demande, le Tribunal administratif des marchés financiers a émis des ordonnances à l'encontre d'un individu, Dominic Lacroix, et de quatre entités, soit PlexCorps, PlexCoin, DL Innov inc., Gestio inc «en lien avec leurs activités associées à un investissement dans l'achat de PlexCoin».

Le Tribunal leur a notamment ordonné «de retirer toute annonce ou sollicitation faite sur tout site Internet de discussion ou autrement, en lien avec des valeurs mobilières ou toutes formes d'investissement, publiée ou diffusée par internet ou autrement, et ce, directement ou indirectement par ces derniers». Il a aussi été ordonné à ces personnes de fermer les sites internet liés à PlexCoin et à Facebook de fermer les comptes de PlexCorps et de PlexCoin.

Sur un de leurs sites internet, les promoteurs de PlexCoin disent que leur produit est «une cryptomonnaie (devise monétaire internet privée) [...] mondiale «code ouvert», qui est entièrement décentralisée, donc sans autorité centrale», qui permet des transactions plus rapides qu'avec Bitcoin.