Aldo met la main sur les chaussures et accessoires de Camuto Group

Agence QMI 03-08-2017 | 14h24

MONTRÉAL - Le Groupe Aldo a fait l'acquisition des secteurs des chaussures et accessoires de l'entreprise américaine Camuto Group.

La compagnie montréalaise a mentionné jeudi que cette acquisition augmentera ses capacités et son rayonnement dans le domaine des chaussures, des sacs à main et des accessoires de mode.

«Le Groupe Aldo a fait sa marque dans le commerce de détail et a mis l'accent sur l'expansion internationale, tandis que le Camuto Group détient une solide expertise dans le domaine de la vente en gros et est un chef de file dans ce secteur aux États-Unis», a déclaré David Bensadoun, président directeur général du Groupe Aldo, par communiqué.

«Ce qui nous a le plus attirés vers le Camuto Group est sans aucun doute ses incroyables compétences en design, son excellent réseau de distribution et ses capacités d'approvisionnement supérieures. Nous croyons aussi que l'expérience du Groupe Aldo sur les nombreux circuits commerciaux et à l'international va permettre au Camuto Group d'atteindre son plein potentiel partout sur la planète», a ajouté M. Bensadoun.

Camuto Group maintiendra sa marque, demeurera autonome et restera dirigé par Alex Del Cielo qui se rapportera toutefois à David Bensadoun. Elle est basée à Greenwich au Connecticut.

La famille Camuto continuera de diriger son secteur des vêtements qui n'est pas inclus dans la transaction.

Les détails financiers de cette acquisition ne seront pas dévoilés.

Aldo compte plus de 3000 points de vente dans plus de 100 pays.