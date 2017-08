Saputo engrange des profits nets de 200,3 millions $ à son premier trimestre

Argent 01-08-2017 | 12h15

MONTRÉAL - Le géant québécois de la transformation laitière Saputo inc. a dégagé des profits nets de plus de 200 millions $ à son premier trimestre de l'exercice financier en cours.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin dernier, Saputo a enregistré un bénéfice net de 200,3 millions $, en hausse de 23,6 millions $, soit de 13,4 % par rapport au premier trimestre de l'an dernier.

Par action, de base et dilué, le bénéfice net de Saputo a été de 0,52 $ et 0,51 $, respectivement, comparativement à 0,45 $ et à 0,44 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Pour son premier trimestre, côté revenus, Saputo a rapporté un montant de 2,892 milliards $, en hausse de 260,7 millions $, ou 9,9 %.

Les résultats de Saputo au premier trimestre ont bénéficié notamment de la hausse pour le Secteur USA, du prix du bloc de fromage et du beurre par livre.

Dans le Secteur International, les revenus et le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (BAIIA) ont augmenté en raison de la hausse des prix de vente tant sur le marché national que sur le marché de l'exportation, a indiqué la compagnie, lundi, en dévoilant ses résultats.

«Dans le Secteur Canada, les revenus sont demeurés relativement stables. Le BAIIA a augmenté grâce à l'amélioration de la matière première et à l'optimisation des ingrédients.»

En outre, Saputo a rapporté que la fluctuation du dollar a eu, au premier trimestre par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, une incidence positive sur ses revenus d'environ 60 millions $, et d'environ 9 millions $ sur son BAIIA.