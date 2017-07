Taxation des produits achetés en ligne: des «leçons à tirer» de ce qui se fait ailleurs

Agence QMI 31-07-2017 | 13h59

SHERBROOKE - Une étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke croit que Québec et Ottawa ont «des leçons à tirer» de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour taxer les produits et services achetés sur internet.

Notamment, l'étude réalisée par la professeure Marwah Rizqy propose un mode de perception de taxe différent entre les produits et services intangibles (diffusion en continu, achat de musique, de livres électroniques et de films, etc.) et les biens tangibles, achetés, par exemple, sur Amazon.

Selon ses observations, il serait plus adéquat de taxer directement les entreprises de distribution (Netflix, Spotify, etc.) lorsque le bien est intangible, mais percevoir les taxes via l'institution financière (carte de crédit, Apple Pay, Android Pay) lorsque le bien est tangible.

L'Australie a d'ailleurs récemment adopté deux lois distinctes pour percevoir les taxes différemment en fonction du type de produit (tangible ou intangible).

Concurrence déloyale

De plus, l'étude recommande de ne pas hausser le seuil en deçà duquel les expéditions au Canada sont exemptes de taxes de vente et de droits de douane. Il s'établit présentement à 20 $.

«Une telle augmentation du seuil ne viendrait qu'exacerber la concurrence déloyale déjà existante entre les entreprises canadiennes et les entreprises étrangères numériques», explique la chercheuse.

Finalement, l'étude recommande la tenue de consultations publiques sur la perception des taxes. Si une ou des lois sont adoptées, les autorités fiscales devraient accorder entre 12 et 18 mois pour la mise en application de la nouvelle mesure, indique également l'étude.

Dans un document intitulé «Le phénomène du recours aux paradis fiscaux», publié en mars dernier, des députés de l'Assemblée nationale avaient notamment recommandé la taxation des transactions en ligne sur la base des cartes de crédit utilisées pour payer les achats. Mme Rizqy avait fait partie des intervenants consultés pour la production de ce rapport.