Lampert dit continuer d'évaluer la situation

Agence QMI 28-07-2017 | 14h51

BAY HARBOR ISLANDS, Floride - Le milliardaire américain Edward S. Lampert avec son fonds d'investissement ESL Partners et la firme Fairholme Capital Management, les deux plus importants actionnaires de Sears Canada, ont mis un terme à leurs discussions sur une possible transaction avec la chaîne de magasins en restructuration.

Dans un communiqué annonçant ce développement, ESL, qui détient au total plus de 46,1 millions d'actions ordinaires de Sears Canada, soit environ 45,3 % des actions émises et en circulation, a toutefois souligné qu'elle «continue d'évaluer l'émetteur (Sears Canada) [...] et qu'elle pourrait considérer, évaluer et discuter de transactions potentielles au sujet de l'émetteur, dont du financement, des transactions d'acquisition et de vente ou de restructuration».

ESL a précisé qu'elle pourrait procéder seule ou avec d'autres parties.

Le groupe de M. Lampert a aussi indiqué vendredi qu'il examine également la possibilité de vendre une partie ou l'ensemble de ses actions ordinaires de Sears Canada «afin de générer une perte fiscale pour ESL et ses investisseurs».

Fairholme, qui détient environ 20,8 % des actions de Sears Canada, n'a pas précisé ses intentions, vendredi.

Après s'être placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies le 22 juin, Sears Canada a obtenu de la Cour supérieure de l'Ontario quelques semaines plus tard l'autorisation de commencer à chercher un ou des acquéreurs. La compagnie et le contrôleur désigné, FTI Consulting, ont jusqu'au 25 octobre pour le faire.

En se mettant sous la protection de la loi, Sears Canada avait annoncé la fermeture de 59 de ses magasins au pays et la mise à pied de 2900 employés.