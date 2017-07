Les exportations québécoises ont augmenté de 2,2 % en mai

Agence QMI 26-07-2017 | 10h27

QUÉBEC - Les exportations internationales du Québec ont crû de 2,2 % en mai par rapport à avril, des données désaisonnalisées et en dollars constants aux prix de 2007, a rapporté mercredi l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Au Canada, la hausse s'est fixée à 2,8 % pendant le même mois, selon le bilan du commerce international de marchandises de la Belle Province.

Si l'on tient compte des cinq premiers mois de 2017, les exportations québécoises ont augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente, la hausse se chiffrant à 2,9 % d'un océan à l'autre.

Si les aéronefs et les machines pour le commerce et les industries de services ont connu les plus fortes croissances, le segment de l'aluminium et ses alliages sous forme brute et celui du bois d'oeuvre de résineux ont enregistré les plus fortes diminutions, ce dernier étant touché par des droits compensatoires imposés par Washington depuis les derniers mois.

En tout, 11 produits québécois exportés ont affiché une hausse des ventes en mai.

Les exportations aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont crû de 8,6 % en mai par rapport à avril. Les exportations au pays de Donald Trump représentent 72,3 % de toutes les exportations de la province.

Les Américains sont particulièrement friands des aéronefs - comme les Européens - et des produits de la mer préparés et emballés, deux groupes ayant connu l'augmentation la plus significative. En contrepartie, l'aluminium et ses alliages sous forme brute ont encaissé la chute la plus dramatique.

Les exportations du Québec vers l'Europe et l'Asie représentaient respectivement 11,7 % et 8,6 % de tous les envois de marchandises de la province en mai. Elles étaient en croissance de 10,5 % vers l'Union européenne, alors qu'elles reculaient de 6,6 % vers l'Asie ce mois-là, entre autres à cause de la baisse de demande de mazout lourd et des minerais et concentrés de fer. Mais le marché asiatique demandait lui aussi, à l'instar des États-Unis et de l'Europe, plus d'aéronefs et de produits aéronautiques québécois.

Les importations de marchandises au Québec, désaisonnalisées et en dollars constants aux prix de 2007, ont progressé de 13,5 % en mai, alors qu'elle augmentait durant le même mois de 2,1 % à l'échelle canadienne. Durant les cinq premiers mois de 2017, les importations ont crû de 2,5 % dans la Belle Province et de 2,7 % au pays, lorsque comparées aux mêmes mois de l'année précédente.

Les Québécois ont acheté de l'extérieur beaucoup plus de pétrole brut et d'essence à moteur en mai. En revanche, le carburant pour réacteurs et les voitures particulières sont les groupes ayant le plus reculé.

Les importations de produits américains, en hausse de 20,9 % en mai, représentaient ce mois-là 34,6 % de toutes les importations québécoises, devant l'Europe et l'Asie, qui se sont accaparé respectivement 29,5 % et 20,7 % de tous les achats extérieurs du Québec en mai.