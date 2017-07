Légère hausse du PIB en avril au Québec

Agence QMI 25-07-2017 | 11h25

Le Québec a enregistré une hausse de 0,2 % de son produit intérieur brut en avril, après avoir connu une hausse de 0,3 % le mois précédent.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, la croissance en avril est attribuable au secteur des services, qui a vu son niveau de production augmenter de 0,5 %. En revanche, les industries productrices de biens ont diminué leur niveau de production de 0,5 %.

«Les gains observés dans le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz de même que dans le secteur du commerce de détail et celui des services de transport et d'entreposage expliquent essentiellement la croissance en avril», a expliqué l'ISQ par communiqué, mardi.

Par contre, les secteurs des services publics, de la construction et de la fabrication enregistrent des pertes notables.

En outre, 12 des 20 grands secteurs de l'activité économique ont vu leur niveau de production augmenté en avril.

Par ailleurs, le PIB de janvier à avril 2017 a progressé de 3,0 % par rapport aux mêmes mois de 2016 au Québec

Les gains enregistrés au Québec sont comparables à ceux de la moyenne canadienne. En effet, le Canada a enregistré une hausse de 0,2 % en avril, et une progression de 2,8 % pour les quatre premiers mois de 2017.