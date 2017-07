Contrat de Bombardier en Ontario: Metrolinx n'ira pas en appel

Agence QMI 22-07-2017 | 15h24

TORONTO | L'agence de transport ontarienne Metrolinx ne fera finalement pas appel de la décision d'un juge l'obligeant à s'entendre avec le constructeur Bombardier pour un contrat de 770 millions $, signé en 2010.

«Nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec un appel, a fait savoir à l'Agence QMI dans un échange de courriels la porte-parole de Metrolinx, Anne Marie Aikins. Nous concentrons plutôt nos efforts sur le processus de règlement des différends.»

Un juge de la Cour supérieure de l'Ontario avait statué en avril que Metrolinx ne pouvait annuler l'entente qui la liait à Bombardier et que les deux parties devaient trouver une autre solution à leur différend.

La compagnie québécoise avait déposé une injonction afin de contrer les démarches de Metrolinx pour annuler son contrat pour la fourniture de 182 trains légers sur rail.

Bombardier a salué la décision de Metrolinx. «Nous continuerons à travailler avec eux pour trouver la meilleure solution pour assurer le succès de l'expansion d'Eglinton Crosstown au bénéfice des voyageurs en Ontario», a expliqué son porte-parole Éric Prud'Homme.

Par ailleurs, Metrolinx a pris la décision d'exclure Bombardier de l'appel de qualification pour un exploitant de son système à l'échéance du contrat de Bombardier en 2023.

«L'une des tâches principales du nouvel opérateur sera d'identifier les moyens de mieux gérer nos opérations actuelles et nos fournisseurs de services. Un exploitant actuel ne peut pas faire ce travail de manière objective», a expliqué à l'Agence QMI Mme Aikins, soulignant que Bombardier pouvait tout de même devenir sous-traitant.

L'entreprise québécoise s'est dite surprise de cette décision. «Cette surprise est basée sur les excellents résultats atteints au cours des nombreuses dernières années en tant qu'entrepreneur pour les opérations et la maintenance de la flotte GO Transit, qui est majoritairement composée de wagons et de locomotives Bombardier», a dit Éric Prud'Homme.

«Notre bilan d'exploitation et de maintenance de ces trains a été sans problème, a-t-il ajouté. Au cours de la dernière année, 99,5 % des trains entretenus et exploités par Bombardier Transport sont arrivés à l'heure et, en 2017, malgré l'hiver difficile, nous sommes actuellement à 99,7 % concernant notre performance de trains arrivés à l'heure - un record.»

Tout en disant étudier les documents de l'agence de transport, Bombardier a assuré qu'elle n'excluait aucune option pour faire valoir ses droits.