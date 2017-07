FedEx fermera ses centres Office partout au Canada

Agence QMI 21-07-2017 | 17h35

Le géant de la livraison de colis FedEx va fermer tous ses centres FedEx Office au Canada, ont rapporté plusieurs médias canadiens, vendredi après-midi.

La mesure entraînera la mise à pied 214 employés à travers le pays, la plupart en Ontario. FedEx compte 24 de ces centres au Canada qui offrent notamment aux entreprises et aux professionnels plusieurs services regroupés en un seul endroit, comme les photocopies, l'impression et l'emballage. Dix-huit sont situés en Ontario, cinq en Colombie-Britannique et un en Nouvelle-Écosse.

L'entreprise fermera également une usine et son siège social à Toronto.

«La décision de mettre fin aux activités de FedEx Office au Canada a été difficile à prendre alors que nous étions satisfaits de notre relation de 32 ans avec notre personnel et nos clients au Canada», a écrit FedEx Office dans un courriel transmis à Global News.

Les fermetures commenceront au mois d'août.

Malgré ces fermetures, FedEx continuera ses activités de livraison au Canada.