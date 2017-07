Ubios: mieux détecter les fuites d'eau grâce à un système intelligent

Agence QMI 19-07-2017 | 16h34

Les compagnies d'assurances étant de plus en plus réticentes à couvrir les copropriétés contre les dégâts d'eau, une compagnie a développé un système intelligent pour mieux détecter les fuites.

L'année dernière, dans un sondage du regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec, on apprenait que sur 700 demandes d'assurance, 10 % des compagnies refusaient d'assurer une copropriété. Sans compter les franchises qui ne cessent d'augmenter.

Ubios, une start-up québécoise, essaie de miser sur la prévention grâce à un système intelligent, avec des senseurs et des valves intelligentes qui vont prévenir les dégâts. Cela permet par exemple de détecter un clapet défectueux.

«Il y a un ensemble de capteurs dans le bâtiment, complètement dissimulés, et quand quelqu'un s'approche d'un évier, automatiquement l'entrée d'eau s'ouvre, et quand quelqu'un recule, ça se referme», a expliqué Mathieu Lachaîne, le PDG d'Ubios.

Encouragé par certaines compagnies d'assurances

La copropriété n'a rien à débourser pour l'installation du système d'Ubios. Par contre, la société réclame 20 $ par porte par mois et il faut conserver le système au minimum cinq ans.

Un coût non négligeable, mais qui pourrait s'équilibrer par une baisse des primes d'assurance.

«C'est très efficace, on a fait des tests lors d'un projet-pilote et les résultats sont concluants. (...) Notre cabinet va prévoir jusqu'à 15% de rabais plus une possibilité de geler la prime pendant trois ans», a indiqué Jessie Rivest, du cabinet d'assurances Dubé, Cooke, Pedicelli Inc.