Transat A.T. vend sa participation dans Ocean Hotels

Agence QMI 19-07-2017 | 13h44

MONTRÉAL - Le voyagiste Transat A.T. a annoncé mercredi la vente de sa participation dans Ocean Hotels pour un montant de 190 millions $. L'entreprise montréalaise songe maintenant à créer sa propre chaîne hôtelière sous le chaud soleil des tropiques.

La direction, qui réfléchissait toujours à savoir si elle acquérait la totalité d'Ocean Hotels ou si elle vendait ses parts, a opté pour la deuxième.

Sa participation minoritaire de 35 % a ainsi été cédée à la compagnie espagnole H10 Hotels, qui détenait déjà 65 % de la coentreprise formée en 2007.

Transat A.T., maison mère du transporteur aérien Air Transat, compte créer un développement hôtelier dans le Sud. Ce projet de chaîne hôtelière verra le jour grâce à cette vente et celle de ses activités de voyagiste en France et en Grèce, en octobre dernier, pour près de 93 millions $.

«Nous voulons être maîtres de notre destinée, a confié Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. Cette transaction nous offre le tremplin idéal pour constituer une chaîne hôtelière à notre image. Notre pôle hôtelier prendra forme dans un avenir rapproché, notamment avec l'embauche d'un président pour cette division.»

La clôture de la transaction est prévue d'ici le 2 novembre 2017.

Ocean Hotels possède trois hôtels au Mexique et en République dominicaine, pour un total de 1600 chambres, et gère quatre hôtels à Cuba, qui représentent 2000 chambres.