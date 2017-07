Frais excédentaires: six institutions financières reçoivent des pénalités de l'AMF

Agence QMI 05-07-2017 | 12h47

MONTRÉAL - Six institutions financières québécoises se font taper sur les doigts par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relativement à des frais excédentaires chargés à certains clients.

L'AMF a indiqué mercredi, au terme d'une enquête engagée en 2015, qu'elle avait conclu des ententes avec Banque Nationale Investissements, Financière Banque Nationale, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, BLC Services Financiers, Industrielle Alliance Valeurs mobilières et Investia Services Financiers, qui ont toutes remboursé leurs clients.

Les quatre premières devront payer une pénalité de 65 000 $ chacun, tandis que les deux autres devront pour leur part payer chacun 87 500 $.

Dans un communiqué, l'AMF a précisé que les frais excédentaires touchaient deux situations: «la surfacturation de frais de gestion en lien avec l'inclusion de certains fonds communs de placement et fonds négociés en Bourse avec commission de suivi dans certains comptes tarifés» ainsi que «la surfacturation de frais de gestion en raison de l'absence d'avis aux clients qui atteignaient le seuil d'admissibilité d'une série à faible ratio de frais de gestion et dont les actifs n'étaient pas investis dans cette série».

Selon l'Autorité, «les institutions visées ont fait défaut de maintenir et d'appliquer adéquatement des systèmes de contrôle et de supervision de leurs activités permettant de fournir l'assurance raisonnable qu'elles agissaient conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières et de ses règlements».

Les frais excédentaires totaux variaient de 50 000 $ à 650 000 $, selon les institutions financières visées.