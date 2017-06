Canada Goose en mode embauche à son usine de Boisbriand

Agence QMI 29-06-2017 | 17h10

BOISBRIAND - Le manufacturier de vêtements Canada Goose entretient de grands projets pour son usine de Boisbriand dont c'était l'inauguration officielle ce jeudi.

L'usine de 95 000 pieds carrés fournit déjà du travail à 125 personnes depuis son ouverture, il y a quelques mois.

Canada Goose s'attend à ajouter 325 postes de plus d'ici la fin de 2018.

«Nous sommes honorés de maintenant fabriquer nos produits au Québec, une province qui a une solide réputation grâce à son bassin de candidats très qualifiés dans l'industrie manufacturière de vêtements», a indiqué Dani Reiss, président-directeur général de la compagnie.

Les sites internet de recherche d'emplois regorgent de postes reliés à cette usine des Basses-Laurentides. On cherche des opérateurs de machine à coudre et des superviseurs de la production, entre autres.

L'usine de Boisbriand fabrique tous les modèles de manteaux Canada Goose, tant pour la collection automne-hiver que pour la collection printemps.

«Rien ne me rend plus fier que l'investissement que nous avons effectué pour aider à ramener au Canada la production de vêtements et la création de centaines d'emplois ici chez nous», a souligné M. Reiss.

L'entreprise vient aussi d'ouvrir un nouveau centre de distribution de matières premières à Scarborough en Ontario. Ça porte à six le nombre d'installations de la compagnie au Canada.

«La nouvelle usine à Boisbriand permettra de créer plusieurs bons emplois dans notre communauté: c'est une très bonne nouvelle», a commenté Linda Lapointe, députée fédérale de Rivière-des-Mille-Îles.

Les vêtements Canada Goose sont maintenant vendus dans 37 pays. L'entreprise est née il y a près de 60 ans dans un petit entrepôt de Toronto.