La facture peut grimper vite: les déménagements, une affaire de gros sous au Québec

Marc Portelance 22-06-2017 | 16h52

MONTRÉAL - Les milliers de Québécois qui se préparent à déménager d'ici le 1er juillet devront assumer une facture salée, qu'ils réservent les services de déménageurs professionnels ou qu'ils passent à l'action eux-mêmes.

La facture totale peut atteindre quelques milliers de dollars lorsqu'on additionne tous les frais.

Les tarifs des déménageurs et des entreprises de location de camions augmentent en flèche à l'approche du 1er juillet.

«Nous sommes complets jusqu'au 4 juillet. En période de pointe, il faut réserver au moins un mois à l'avance», a expliqué jeudi Frédéric Girard, directeur de la succursale montréalaise de Déménagement La Capitale.

Le 1er juillet, l'entreprise exige 265 $ l'heure pour les services de trois déménageurs munis d'un camion. Et il faut compter un minimum de quatre heures pour le service. Pour un logis de taille moyenne, M. Girard évalue la facture totale entre 1400 $ et 1600 $, plus les taxes.

Si on est plus flexible sur la date, la facture peut baisser de façon sensible. Par exemple, Déménagement La Capitale demande 170 $ l'heure pour les mêmes services le 1er juin, 140 $ l'heure le 1er mai et 130 $ l'heure le reste de l'année.

M. Girard, dont la compagnie existe depuis plus de 20 ans, met en garde les clients contre les entreprises qui s'improvisent déménageurs durant la période estivale. Il est témoin à chaque année d'histoires d'horreur de déménageurs qui ne se présentent pas le jour du déménagement.

Si on veut économiser, on peut toujours louer un camion et demander un coup de main à ses amis pour déménager. Mais encore ici, les tarifs atteignent des sommets à l'approche du 1er juillet.

Chez Location Jean Légaré à Montréal, on demande 103,27 $ en dehors de la période de pointe pour louer un camion de 14 pieds pour une période de huit heures.

Le samedi 17 juin, le tarif atteignait 170,16 $ pour sept heures d'utilisation. Et pour le même véhicule le 1er juillet, l'entreprise exige 360,25 $ pour la même période de temps.

Quand nous avons appelé chez Via Route le 15 juin dernier, il n'y avait déjà plus de camion disponible pour les 30 juin et 1er juillet.

Comme il faut nourrir les amis qui acceptent d'offrir un coup de main pour déménager, les restaurants aussi réalisent des affaires d'or durant la période des déménagements.

Une fois les meubles arrivés, il faut prévoir les frais de décoration et les branchements aux services de télécommunication comme internet et le câble.

Si on en propriétaire, il faut réserver une somme pour acquitter les droits de mutation (la fameuse taxe de bienvenue), calculée sur la valeur la plus élevée entre le prix d'achat de la propriété et son évaluation municipale.

Pourquoi le 1er juillet?

Mais pourquoi donc déménager le 1er juillet si c'est plus dispendieux? Ce phénomène unique dans le monde n'a pas toujours existé. Avant que le Code civil soit modifié en 1974, la date d'échéance des baux locatifs était le 1er mai, ce qui causait des problèmes pour la fréquentation scolaire.

La date de fin de bail a été modifiée au 30 juin, entre autres pour permettre aux gens de profiter du congé férié de la fête du Canada pour changer de logis.

650 000 branchements à Hydro-Québec

Chez Hydro-Québec aussi on constate que les Québécois ont la bougeotte pendant la belle saison. C'est d'ailleurs la source la plus sûre pour évaluer la proportion de gens qui changent d'adresse.

En 2016, la société d'État a comptabilisé 650 000 branchements de clients. De ce nombre, 20 000 branchements ont été effectués le 1er juin et 67 000 le 1er juillet.

«Le premier jour de chaque mois, il y a toujours une pointe d'emménagements et de déménagements. Le 1er juillet, c'est le point culminant», a indiqué Marc-Antoine Pouliot, du service des communications d'Hydro-Québec.

Hydro exige des frais de 20 $ pour le branchement à ses services. Il suffit d'appeler et le service est accessible presque immédiatement. Si on fait son changement d'adresse par internet, on peut économiser les frais de branchement.

Une autre raison qui explique la popularité des déménagements en été, c'est la proportion plus élevée de locataires au Québec qu'ailleurs au pays. Lors du recensement de 2011, le Québec comptait 61,3 % de propriétaires et 38,7 % de locataires. À Montréal, les proportions sont inversées avec 64,2 % de locataires en 2011.

Les locataires sont plus susceptibles de changer d'adresse que les propriétaires, selon Marie-Josée Corriveau, coordonnatrice du FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, un organise qui vient en aide aux locataires dans le besoin.

Même si la pénurie de logements du début des années 2000 n'est plus qu'un lointain souvenir, les appartements assez grands pour accueillir une famille sont une rareté dans certains quartiers de Montréal.

«À Anjou, Saint-Léonard et Saint-Laurent, le taux d'inoccupation des logements de trois chambres à coucher atteint 0,2 %», a illustré Mme Corriveau.