Marché immobilier récréatif: les baby-boomers et les Ontariens achètent au Québec

Agence QMI 20-06-2017 | 14h12

MONTRÉAL - Les baby-boomers québécois, ainsi que des Ontariens et même des Américains ont permis de soutenir le marché immobilier récréatif du Québec depuis un an, selon une étude de l'agence immobilière Royal LePage.

Il s'agit des maisons correspondant aux six types de propriétés offerts (bord du lac, de rivière, de mer, île, chalet dans les bois et copropriété/complexe hôtelier).

L'étude est une compilation des renseignements obtenus auprès de professionnels se spécialisant dans la vente de propriétés récréatives.

Les prix auraient légèrement augmenté, du moins en partie, à cause de la baisse de l'inventaire dans plusieurs régions de la province.

«La proportion de membres de la génération des baby-boomers au Québec est considérable, et la majorité a quitté ou quittera bientôt le marché du travail. Notre enquête a d'ailleurs révélé que cette clientèle fait l'acquisition de propriétés récréatives dans l'optique d'en faire leur résidence principale une fois à la retraite», a souligné François Léger, dirigeant propriétaire de Royal LePage Humania.

Comparativement ailleurs au Canada, la tranche d'âge de 52 à 70 ans est celle qui achète le plus les propriétés récréatives. En Ontario comme ailleurs au pays, ce sont les 36-51 ans qui représentent la grande part des acheteurs de ces propriétés récréatives.

Par ailleurs, souligne l'étude, à cause de la bonne performance de l'économie québécoise combinée à l'escalade des prix dans le Grand Toronto, de plus en plus d'Ontariens se tournent vers le marché immobilier du Québec.

«Les régions de Mont-Tremblant et de Charlevoix ont vu une augmentation des acheteurs provenant de Toronto, une possible conséquence de la montée vertigineuse du prix des propriétés en Ontario ayant débordé au-delà des grands centres», a souligné M. Léger.

Ce dernier a également noté que les «Américains ont eux aussi démontré de l'intérêt en raison de la faiblesse du dollar canadien, de l'accessibilité du marché immobilier et du climat social apaisé qui règne au Canada».