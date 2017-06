Royaume-Uni : gros contrat ferroviaire de 1,5 milliard $ pour Bombardier

Agence QMI 20-06-2017 | 10h54

Bombardier a décroché un contrat ferroviaire de 1,5 milliard $ pour livrer 750 voitures Aventra en Grande-Bretagne au consortium First Group et MTR en plus d'en assurer la maintenance.

Il s'agit du plus important contrat unique concernant les trains Aventra conclu à l'échelle mondiale, peut-on apprendre dans un communiqué publié mardi par la compagnie québécoise.

Le consortium First Group et MTR exploite une concession ferroviaire dans le sud-ouest du Royaume-Uni et l'entente a pour but de l'aider à offrir une plus grande capacité et plus de confort aux passagers de leur réseau.

«Nous avons des projets ambitieux pour la concession du réseau sud-ouest et ces nouveaux trains représentent un atout majeur dans nos plans d'offrir une expérience de voyage améliorée à nos passagers», a souligné Steve Montgomery, directeur général de First Rail.

«Nous sommes ravis d'avoir décroché cet important contrat. Il illustre la confiance que suscite ce matériel roulant de pointe, conçu et construit au Royaume-Uni», a lancé Richard Hunter, directeur général de Bombardier Transport dans ce pays.

Ces trains seront en service dès la mi-2019 avec la fin des livraisons prévues pour décembre 2020.