La privatisation du Groupe Canam approuvée par les actionnaires

Agence QMI 13-06-2017 | 16h37

Les actionnaires du Groupe Canam ont donné leur aval à la privatisation de cette entreprise dont les actions seront achetées par la famille Dutil, American Industrial Partners, ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ.

Canam a annoncé mardi que 99,81 % des actionnaires qui ont exprimé leur voix ont approuvé la vente par les acheteurs regroupés au sein de l'entreprise Acquisition Canaveral. Ils paieront 12,30 $ par action, ce qui constitue une prime de 98,4 % par rapport au cours de clôture la veille de l'annonce de la privatisation, le 27 avril dernier.

Cette transaction reste encore à être approuvée par les autorités réglementaires.

Déjà actionnaires, la Caisse et le Fonds de solidarité FTQ investiront des sommes avec les Dutil pour ainsi détenir ensemble une «participation pouvant atteindre 40 % dans la nouvelle entreprise», avait-on précisé en avril.

Le siège social de Canam restera au Québec.

Canam se spécialise dans la fabrication de charpente métallique. Chaque année, elle est engagée en moyenne dans 10 000 projets pour des bâtiments et des ponts qui incluent aussi la gestion de projets et l'installation. L'entreprise exploite 23 usines en Amérique du Nord et emploie près de 4 650 personnes au Canada, aux États-Unis, en Roumanie et en Inde.