MTY se paye Houston Avenue Bar & Grill et Industria Pizzeria + Bar

Agence QMI 12-06-2017 | 09h20

Le Groupe d'Alimentation MTY poursuit son expansion en mettant la main sur 80 % des actifs des restaurants Houston Avenue Bar & Grill et Industria Pizzeria + Bar pour environ 13 millions $ en espèces.

Houston Avenue compte neuf établissements franchisés contre trois pour Industria. Tous ces restaurants sont situés au Québec sauf un qui se trouve en Ontario.

De plus, Houston devrait en ouvrir un autre et Industria deux supplémentaires d'ici la fin de l'année.

«C'est un excellent ajout au portefeuille de marques de MTY. Les deux marques sont jeunes et branchées, offrent des aliments exceptionnels et bénéficient d'un leadership remarquable. La combinaison de la superbe nourriture et de l'atmosphère des restaurants rend le potentiel de croissance des deux marques très tangible», a mentionné le président du conseil d'administration et chef de la direction de MTY, Stanley Ma, par communiqué, lundi matin.

Houston Avenue et Industria ont enregistré des ventes d'environ 38 millions $ dans les douze derniers mois. Les propriétaires actuels de ces marques, Raimondo Messina, Antonino Messina et Roger Francis, continueront de les diriger. Leurs bureaux devraient toutefois être transférés au siège social de MTY dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal.

Déjà propriétaire d'une quarantaine de bannières dont Valentine, Sushi Shop, Thai Express, Au Vieux Duluth et Villa Madina, MTY avait annoncé l'achat en mai de la chaine ontarienne The Works Gourmet Burger Bistro.