Restructuration: environ 2000 suppressions de postes à HBC

Agence QMI 08-06-2017 | 17h30

TORONTO - La Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) a annoncé jeudi un plan de restructuration comprenant notamment la suppression d'environ 2000 postes au Canada et aux États-Unis.

Au total, l'entreprise espère générer plus de 350 millions $ d'économies annuelles lorsque les mesures de son plan seront intégralement mises en oeuvre d'ici la fin de l'exercice 2018.

Tout comme plusieurs autres détaillants, HBC fait face à la concurrence extrême qui sévit dans le secteur de la distribution, en plus du fait que de plus en plus de clients se tournent vers le commerce en ligne.

La Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne compagnie en Amérique du Nord. Incorporée en 1670, elle a été achetée en 2008 par NRDC Equity Partners, une firme de capital privé américaine.