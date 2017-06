Réduction des pertes pour Transat

Agence QMI 08-06-2017 | 10h14

La compagnie de voyage Transat est toujours dans le rouge au deuxième trimestre de cette année, mais ses pertes sont moins grandes qu'à la même période l'an dernier.

L'entreprise qui contrôle le transporteur aérien Air Transat a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires de 8,4 millions $ (0,23 $ par action) pour la période de trois mois se terminant le 30 avril, contrairement à 25 millions $ (0,68 $ par action) en 2016.

«Comme nous nous y attendions, le deuxième trimestre a été meilleur que celui de l'an dernier, pour un résultat de l'hiver dans son ensemble comparable à celui de l'hiver 2016, alors que nous souffrons toujours d'un fort effet négatif des devises et du carburant, qui a pesé pour plus de 39 millions $ sur nos coûts au cours de la saison», a mentionné Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat, par communiqué, jeudi.

Les revenus de 884,3 millions $ ont été légèrement plus bas pour ce trimestre par rapport à ceux de l'an dernier de 888,2 millions. Il s'agit d'une baisse de 0,4 %.

Transat attribue cette diminution à «une proportion supérieure de vols vendus sans portion terrestre par rapport aux forfaits comparativement à 2016». Pour le dernier trimestre, le nombre de voyageurs a augmenté de 0,3 % vers le Sud, qui constitue le principal marché durant cette période hivernale. Une hausse du nombre de voyageurs sur le marché transatlantique ainsi que des prix de vente moyens plus élevés ont aussi permis d'atténuer la diminution des revenus.

La deuxième moitié d'année devrait ressembler à celle de l'an dernier.

«Si les tendances actuellement observées se maintiennent, les résultats du second semestre devraient également être similaires à ceux de l'an dernier», a précisé le président et chef de la direction de Transat

Les réservations vers l'Europe ont légèrement augmenté avec des coefficients d'occupation plus élevés de 1,4 % par rapport à l'été 2016 à la même époque.