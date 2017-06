Hausse des ventes et des profits pour Dollarama

Agence QMI 07-06-2017 | 10h30

Dollarama a enregistré une hausse des ventes et des profits au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier en raison de meilleurs rendements dans ses magasins existants et de l'ajout de nouveaux magasins.

Comparativement au premier trimestre en 2016, les ventes ont augmenté de 10 % pour s'établir à 704,9 millions $ pour les trois mois se terminant le 30 avril dernier. Le résultat net dilué par action ordinaire de la chaine de magasins de produits bon marché a bondi de 20,6 %, passant de 0,68 $ au premier trimestre de 2016 à 0,82 $ cette année.

«La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre a été conforme à nos objectifs grâce à de solides ventes à l'occasion de Pâques, et nos résultats ont aussi été favorisés par les améliorations de la productivité ainsi que par des mesures de réduction des coûts au niveau des magasins. Depuis la fin avril, la totalité de nos magasins acceptent les paiements par carte de crédit, offrant ainsi davantage de choix et de commodité aux clients », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama.