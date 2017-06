L'agrandissement des installations fait presque doubler le nombre d'employés - Couche-Tard : 200 nouveaux emplois au siège social de Laval Salaire minimum à 15 $ en Ontario: L'entreprise pense devoir fermer des magasins

Francis Halin 06-06-2017 | 11h45

Les nouvelles acquisitions du géant québécois Couche-Tard rejaillissent au Québec alors que 200 nouveaux emplois sont créés au siège social de Laval de l'entreprise, a annoncé son patron Alain Bouchard mardi, à Laval, en présence du maire.

Les 200 nouveaux emplois s'ajouteront aux 300 déjà existants au mois de juillet. Le coût des travaux d'agrandissement s'élève à 8 millions $.

«Avec nos 12 500 magasins rassemblant 105 000 employés dans 24 pays et régions à travers le monde, nous continuons d'exporter notre modèle et nous sommes fiers de dire que tout a commencé ici, à Laval», a souligné Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard, au centre en question, qui passera à plus de 51 000 pieds carrés après les travaux d'agrandissement.

Revenus en hausse

Pour Claude Tessier, chef de la direction financière d'Alimentation Couche-Tard, l'agrandissement du centre de services de Laval devenait un impératif pour continuer de s'adapter à l'évolution constante du réseau de la compagnie et pour maintenir des services de haute qualité en adéquation avec sa vision de la croissance mondiale.

M. Tessier s'est également réjoui de l'acquisition récente de 278 magasins avec Esso, dont une cinquantaine au Québec et en Ontario. «Nous avons aussi consolidé certaines activités à Montréal plutôt qu'à Toronto», a-t-il précisé.

Au dernier trimestre, les revenus de la compagnie étaient de 28,3 milliards $, en hausse de 5,7 %.

Une fierté pour la ville

Le maire de Laval, Marc Demers, n'a pas caché sa joie. «C'est grâce à des projets semblables que l'économie lavalloise se porte bien et connaît une croissance soutenue au niveau de l'emploi. Nous en sommes fiers», a-t-il mentionné.

Selon lui, Laval évolue sous le signe du renouveau pour ses citoyens et ses entreprises, qui y trouvent, plus que jamais, un environnement propice où prendre racine et se réaliser.

M. Demers a salué le fait que le stationnement sera gratuit les jours fériés et en dehors des heures d'ouverture afin d'accéder au Bois de l'Équerre.

«Continuez de rêver, M. Bouchard, s'il vous plaît», a-t-il dit à l'homme qui a inspiré et porté Couche-Tard.

En chiffres (au 29 janvier 2017)

Canada

2000 magasins

Ouest du Québec

(total des magasins corporatifs, affiliés et autres): 617

Est du Québec et Atlantique

(total des magasins corporatifs, affiliés et autres): 321

Amérique du Nord

8081 magasins

80 000 employés

Europe

2766 magasins

25 000 employés

Autres pays

1700 magasins

12 500 employés