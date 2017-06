L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis en hausse

Agence QMI 02-06-2017 | 14h22

OTTAWA - L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a atteint 5 milliards $ en avril, comparativement à 3,4 milliards $ le mois précédent, selon les chiffres dévoilé vendredi par Statistique Canada.

L'agence fédérale soutient qu'il s'agit du plus important excédent depuis mai 2014.

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 5,4 % en avril, à 36,1 milliards $, un sommet inégalé», en raison notamment des automobiles et camions légers, du gaz naturel et du bois d'oeuvre. Sur la même période, les importations en provenance des voisins du sud ont reculé de 1,1 % à 31,1 milliards $.

Par ailleurs, Statistique Canada indique que le déficit commercial du Canada avec tous les pays y compris les États-Unis s'est élevé à 370 millions $ en avril, en baisse comparativement au déficit de 936 millions $ en mars.

Au total, les exportations ont cru de 1,8 % pour atteindre 47,7 milliards $ tandis que les importations ont atteint 48,1 milliards $, en hausse de 0,6 %.

«Cette hausse des importations en avril est attribuable à une augmentation des importations de biens de consommation, de matériel et pièces électroniques et électriques, et de produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc», selon l'agence.