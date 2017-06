Des vidéos et des photos au 9-1-1 d'ici 2021

Agence QMI 01-06-2017 | 16h17

OTTAWA - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a demandé jeudi aux entreprises de téléphonie de moderniser leur réseau d'ici 2021 pour que des textos, des vidéos ou des photos puissent être envoyés au 9-1-1 en cas d'urgence.

Le CRTC souligne par exemple que la transmission de vidéos à diffusion en continu ou de photos d'un suspect en fuite ou d'un accident pourrait vraiment aider les services d'urgence sur le terrain.

«Au fur et à mesure que la technologie devient disponible, nous devons nous assurer que le système d'urgence du Canada s'adapte, a mentionné le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, par communiqué. Plusieurs intervenants doivent combiner leurs efforts afin d'offrir aux Canadiens un système 9-1-1 à la fois novateur et efficace».

Le CRCT a précisé que l'amélioration du 9-1-1 passe par une collaboration entre les compagnies de téléphonie, le fédéral, les provinces et les municipalités.

Ottawa appuie ces directives du CRTC.

«Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui la décision du CRTC sur l'amélioration et la modernisation des services 9-1-1 actuels. Ainsi, l'accès aux services d'urgence au Canada sera plus efficace et plus rapide», a mentionné le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

Des messages texte peuvent déjà être envoyés au 9-1-1 par des gens sourds, malentendants ou ayant un trouble de la parole, mais ce service n'est pas disponible pour les autres citoyens. Cela sera donc possible avec les réformes exigées par le CRTC.