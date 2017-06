150e anniversaire du Canada: un billet commémoratif de 10 $ est mis en circulation

Agence QMI 01-06-2017 | 15h52

OTTAWA - Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne est souligné par la Banque du Canada, qui a mis en circulation jeudi un billet commémoratif de 10 $.

Quarante millions d'exemplaires ont été émis et les gens peuvent se les procurer auprès des institutions financières.

«Ce billet illustre la fierté que nous ressentons pour les réalisations de notre pays ainsi que nos espoirs pour l'avenir», a dit par communiqué le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz, l'un des premiers à avoir utilisé un billet de 10 $ commémoratif pour acquitter une facture dans un commerce d'Ottawa, jeudi matin.

«Il appuie aussi la confiance qu'ont les Canadiens dans leurs billets de banque: ses nouveaux éléments de sécurité en font le billet canadien le plus sûr de l'histoire», a indiqué M. Poloz, en faisait entre autres référence à une image de couleur changeante qui illustre une arche de la chapelle du Souvenir du Parlement ainsi que des feuilles d'érable en trois dimensions.

Selon la Banque du Canada, cette édition spéciale, à l'instar des autres billets en polymère, dispose d'«éléments de sécurité [...] faciles à vérifier et difficiles à contrefaire».

On y retrouve notamment des éléments culturels, comme l'oeuvre «Hibou au bouquet» et un motif de ceinture fléchée.

Hommage à quatre Canadiens

Quatre figures marquantes de l'histoire canadienne se retrouvent au recto du billet commémoratif de 10 $, soit sir John A. Macdonald, le 1er premier ministre du Canada; sir George-Étienne Cartier, l'un des Pères de la Confédération aux côtés de M. Macdonald; Agnes Macphail, la première femme élue à la Chambre des communes au Canada en 1921; et James Gladstone, ou Akay-na-muka dans la langue des Pieds-Noirs, le premier sénateur canadien issu des Premières nations.

Soulignons qu'un nouveau billet de 10 $ sera émis à la fin de 2018, avec en vedette Viola Desmond, qui a lutté pour les droits et libertés au Canada en s'attaquant à la ségrégation raciale en Nouvelle-Écosse. Mme Desmond marquera à nouveau l'histoire du pays en tant que première Canadienne à se retrouver sur un billet de circulation courante.

La production d'un billet commémoratif n'est pas une première pour la Banque du Canada, qui a déjà souligné le 25e anniversaire du couronnement du roi George V en 1935, le centenaire du Canada en 1967 et le plus long règne de la reine Élisabeth II en 2015 (la monarque britannique est en fonction depuis le 6 février 1952, soit plus de 65 ans).