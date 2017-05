Contrats de 51 millions $ aux États-Unis pour ADF

Agence QMI 30-05-2017 | 10h15

Le fabricant québécois de superstructures d'acier ADF a décroché plusieurs contrats valant 51 millions $ au total aux États-Unis.

L'entreprise a précisé mardi que ces commandes «portent sur la fabrication et le montage de structures d'acier complexes et de composantes assemblées lourdes en acier, entrant dans la construction de nouveaux bâtiments commerciaux» sur les côtes Est et Ouest au sud de la frontière.

Ces contrats conclus dans les derniers jours prendront 16 mois pour être réalisés.

«L'expérience et la connaissance approfondie de nos équipes dans nos deux usines de fabrication au Canada et aux États-Unis seront mises à contribution dans le cadre de ces nouveaux contrats. Notre présence de longue date au Canada et notre stratégie d'expansion dans l'Ouest américain au cours des dernières années nous assurent aujourd'hui une couverture géographique d'un océan à l'autre et nous procurent une solide plateforme sur laquelle nous pouvons poursuivre notre croissance», a soutenu le coprésident du conseil d'administration et chef de la direction d'ADF, Jean Paschini.

La compagnie détient deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture au Canada et aux États-Unis.

L'assemblée annuelle des actionnaires du Groupe ADF aura lieu le 14 juin à Laval.