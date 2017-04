Le groupe Canam sera privatisé

27-04-2017 | 09h23

Le Groupe Canam a annoncé jeudi que ses actions seront rachetées par un groupe d'investisseurs dirigé par la famille Dutil afin d’être privatisé.

Les Dutil vont s’associer avec American Industrial Partners (AIP) pour acquérir pour un prix de 12,30 $ en espèces les actions ordinaires sur le marché, soit une prime 98,4 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

Déjà actionnaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ investiront des fonds avec les Dutil pour ainsi détenir ensemble une «participation pouvant atteindre 40 % dans la nouvelle entreprise».

«La transaction proposée est une formule gagnante-gagnante pour toutes les parties prenantes de Canam, a mentionné Marc Dutil, président et chef de la direction de Canam, par communiqué. Elle offre aux actionnaires une prime en espèces importante sur leurs actions, tout en assurant le succès à long terme de l'entreprise pour ses employés, ses partenaires commerciaux et ses autres parties prenantes. AIP, avec qui nous avons collaboré dans le passé, apportera des éléments d'expertise permettant de stimuler la compétitivité et la croissance de Canam.»

Le siège social de Canam restera au Québec.

«Canam est un fleuron québécois et AIP reconnaît que cela constitue l'une des forces de Canam», a précisé Marcel Dutil, président du conseil d'administration de l’entreprise basée à Saint-Georges en Beauce.

Canam se spécialise dans la fabrication de charpente métallique. Chaque année, elle est engagée en moyenne dans 10 000 projets pour des bâtiments et des ponts qui incluent aussi la gestion de projets et l'installation. L’entreprise exploite 23 usines en Amérique du Nord et emploie près de 4 650 personnes au Canada, aux États-Unis, en Roumanie et en Inde.