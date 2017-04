Les paiements sans contact deviennent une habitude

Normand Rhéaume 20-04-2017 | 15h51

Les paiements sans contact se généralisent au Canada, selon un rapport de Moneris.

Durant le premier trimestre de 2017, le nombre de transactions sans contact au Canada a augmenté de 51,4 % par rapport à la même période l’année dernière.

Le rapport indique que le volume monétaire de ces transactions, lui, a augmenté de 62,2 %.

Cette augmentation du volume monétaire des transactions sans contact est moindre qu’auparavant et «représente un changement significatif dans les tendances de croissance par rapport aux trimestres précédents, qui avaient enregistré une croissance à trois chiffres dans ce domaine».

«Les paiements sans contact ont connu une croissance exponentielle ces deux dernières années. Le ralentissement de la croissance pendant ce trimestre suggère que les modes de paiement sans contact ont finalement commencé à se généraliser au Canada», a affirmé Angela Brown, présidente et directrice générale de Moneris, entreprise de traitement des transactions.

«Au fur et à mesure que davantage de Canadiens se sentiront à l’aise avec ces options, et que davantage de solutions de portefeuille mobile seront introduites sur le marché, nous verrons les chiffres des paiements sans contact continuer d’augmenter à un rythme régulier au cours des trimestres à venir», a soutenu Mme Brown.

Selon Moneris, les transactions sans contact ont représenté 38 % de toutes les transactions durant le premier trimestre de 2017, comparativement à 27 % durant la même période l’année dernière.