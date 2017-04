Le taux directeur demeure inchangé à 0,5%

12-04-2017 | 10h29

OTTAWA – La Banque du Canada a annoncé mercredi qu’elle maintient son taux directeur à 0,5 %.

La Banque du Canada «reconnaît la robustesse des données récentes, qui est temporaire dans certains cas, et tient compte des incertitudes considérables pesant sur les perspectives» pour ne pas modifier le taux directeur qui n'a pas bougé depuis juillet 2015.

La Banque note que la croissance économique a été plus rapide au pays que ce qu’elle avait prévu en janvier.

«La croissance a été stimulée de façon temporaire par une reprise des dépenses dans le secteur pétrolier et gazier et les effets de l’Allocation canadienne pour enfants sur les dépenses de consommation. L’investissement résidentiel a aussi été plus vigoureux qu’escompté. Les données sur l’emploi ont été robustes, quoique les gains au chapitre des heures travaillées demeurent modestes», a affirmé l’institution fédérale par communiqué.

Elle demeure cependant prudente face aux perspectives économiques canadiennes.

«La croissance des exportations a été inégale face aux défis qui subsistent sur le plan de la compétitivité. De plus, malgré une amélioration récente de la confiance, les investissements des entreprises demeurent bien inférieurs à ce qu’on pourrait attendre à ce stade de la reprise. Par conséquent, bien que le redressement du PIB observé dernièrement soit encourageant, il est trop tôt pour conclure que l’économie suit une trajectoire de croissance soutenable», a-t-elle mentionné.

La banque centrale souligne aussi que la «croissance de l’économie mondiale se raffermit et se généralise davantage» que prévu. Elle a précisé que «les moteurs de la croissance demeurent solides aux États-Unis».